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Бармена ночного клуба задержали с наркотиками при спецоперации в Алматы (видео)

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Полицейский показывает пакет с белым веществом
Задержание бармена. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы стражи порядка задержали бармена одного из ночных клубов города и изъяли у него наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция сообщает, что на днях была проведена спецоперация по задержанию мужчины 1995 года рождения, который работает барменом в одном из ночных клубов мегаполиса.

"Как свидетельствуют оперативные данные, фигурант сбывал наркотики на своем рабочем месте. Его преступная деятельность была официально задокументирована: незадолго до ареста он продал "клиентке" дозу синтетического наркотика. В ходе задержания у подозреваемого изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза", – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По данному факту по части 1 статьи 297 УК РК в УП Медеуского района проводится досудебное расследование.

Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее жительница Семея получила 10 лет за распространение наркотиков. Посылка сожителю в виде торта с наркотиками в итоге обернулась для женщины реальным сроком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050463-barmena-nochnogo-kluba-zaderzhali-s-narkotikami-pri-spetsoperatsii-v-almaty-video/

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