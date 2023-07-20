Вор подкрался к влюбленным на улице и вытащил у них телефон в Алматы (видео)

Момент кражи. Кадр из видео: polisia.kz

Кража iPhone попала на видео в Алматы - вор подкрался к влюбленной паре и похитил у них телефон, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным полиции, преступление произошло на аллее неподалеку от пересечения проспектов Райымбека и Суюнбая в Жетысуском районе города.

Начальник районного управления полиции Жанибек Шынасилов прокомментировал произошедшее.

"Действо развивалось в половине четвертного утра. Молодые люди сидели на лавочке и не заметили, как сзади подкрался неизвестный и умыкнул iPhone. Правда, преступные действия злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения, что стало хорошим подспорьем в раскрытии преступления", - отметил он.

Подозреваемым оказался мужчина 1990 года рождения. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности по статье "Кража".

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также полицейские опубликовали момент совершения преступления, который попал на видео.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029411-vor-podkralsya-k-vlyublennym-na-ulitse-i-vytaschil-u-nih-telefon-v-almaty-video/