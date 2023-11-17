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Ушла танцевать: телефона лишилась женщина в одном из кафе Астаны

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Мужчины ночью стоят возле здания
Скрин с видео. Фото: polisia.kz

В одном из кафе Астаны у 44-летней женщины украли телефон, пока она была на танцполе. Подозреваемый в хищении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном портале МВД, с заявлением о пропаже своего гаджета в отдел полиции района Сарыарка обратилась 44-летняя жительница Астаны. По словам потерпевшей, телефон стоимостью 100 тыс. тенге у нее украли, когда она проводила время в увеселительном заведении.

"Оставив сумку на стуле, возле столика, женщина пошла на танцпол, а когда вернулась, обнаружила пропажу гаджета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, при просмотре записей с камер, установили причастного к краже 37-летнего мужчину. Находясь за соседним столиком в компании друзей, он, воспользовавшись моментом, забрал из сумки телефон", - говорится в сообщении медиапоратала.

Задержанный полицейскими мужчина уже дал признательные показания. Потерпевшей телефон возвращен.

По данному факту полицией проводится досудебное расследование. Также устанавливается причастность задержанного к аналогичным, ранее совершенным преступлениям.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы у мужчины украли телефон прямо во время намаза в мечети. Кража попала на камеры видеонаблюдения.

А в июле этого года в Алматы вор вплотную подкрался к влюбленным на улице и вытащил у них телефон.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046277-ushla-tantsevat-telefona-lishilas-zhenschina-v-odnom-iz-kafe-astany/

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