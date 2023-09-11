Подростка избили на футбольном поле в Рудном (видео)

В Рудном подростки играли в футбол, когда на площадку зашел мужчина и ударил одного из мальчиков кулаком в челюсть. Инцидент попал на камеры наблюдения, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что инцидент произошел вчера во дворе дома по адресу Ленина, 177.

Мальчики в возрасте около 13 лет играли в футбол, но в какой-то момент на спортивную площадку зашел нетрезвый мужчина и стал пинать мяч. Дети хотели уйти, однако мужчина догнал одного из них и ударил кулаком и коленом в челюсть.

В полиции сообщили, что сейчас мальчик находится в больнице. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

При этом, по данным полиции, подозреваемого горожанина, который избил подростка, нашли и водворили в медицинский вытрезвитель. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

"Зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время лицо, совершившее хулиганские действия, установлено. Проводится досудебное расследование", – заявил начальник следственного отдела Управления полиции города Рудного Жасулан Бисембаев.