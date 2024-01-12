Школьники подрались в Атырау

В Атырау во дворе одного из домов произошла драка с участием шести школьников. Она попала на видео. Всех несовершеннолетних доставили в полицию, передает "Ак Жайык".

По данным издания, во дворе дома по улице Адмирала Льва Владимирского в Атырау произошла драка школьников.

Пятеро детей конфликтовали с одним. На видео один из нападавших держал в руке нож.

По сведениям ДП Атырауской области, все участники доставлены в полицию. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в Атырау произошла другая драка, в которой участвовали в том числе и подростки. Приехавшие на место происшествия стражи порядка доставили молодых людей в отделение.

Правонарушителей привлекли к ответственности по ст.434 (Мелкое хулиганство) и ст.437 (Нарушение тишины) КоАП РК.

На родителей несовершеннолетних составили протоколы по ст.442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Также в начале года в Жамбылской области произошла массовая драка с участием военнослужащих. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, в результате которого два человека получили телесные повреждения.

А в преддверии Нового года массовая драка случилась в одном из заведений Талдыкоргана. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. В общей сложности были задержаны и помещены под стражу восемь человек.