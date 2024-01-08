Массовая драка с участием военнослужащих произошла в Жамбылской области (видео)

В Сети появилось видео массовой драки в Жамбылской области. Отмечается, что в ней участвовали военнослужащие. Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК, передает NUR.KZ.

"Прислали видео с сообщением, что военнослужащие войсковой части № 30212 учебного центра "Отар" устроили эпическую битву и избили гражданских", - отметается в публикации в Сети.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Министерстве обороны РК. В ведомстве сообщили, что 1 января сотрудниками ОП Кордайского района ДП Жамбылской области было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, в результате которого двое граждан получили телесные повреждения.

"В ходе расследования уголовного дела установлено участие в инциденте военнослужащих по контракту Гвардейского гарнизона.

В соответствии со статьями 128, 131 УПК РК по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек, в том числе 2 военнослужащих, которые в настоящее время водворены в ИВС. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - проинформировали в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное группой лиц, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.