Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Телефонные мошенники убедили 10-летнюю девочку из Актобе отдать все сбережения семьи

Опубликовано:

Девочка смотрит в окно
Девочка. Иллюстративное фото: Donald Iain Smith / Getty Images

Ребенок в Актобе попался на уловку мошенников, заявивших, что ее мама якобы попала в ДТП. В итоге девочка отдала им 700 тыс. тенге сбережений, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, неизвестная женщина позвонила на домашний телефон в одну из квартир в Актобе. На звонок ответила 10-летняя девочка. Мошенница заявила, что ее мама якобы совершила ДТП и сбила пешехода, и чтобы спасти ее от ответственности, надо много денег.

"Для убедительности лжеследователь даже передала телефон “маме”, которая со слезами просила свою дочь передать все сбережения, которые находились дома. В панике девочка даже не поняла, что голос не принадлежит ее маме и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Мошенники проинструктировали 10-летнюю девочку, как передать деньги их сообщнику, который потом забрал пакет с 700 тыс. тенге. Обман раскрылся, когда мама ребенка вернулась домой.

Вскоре полицейские задержали 23-летнего подозреваемого, который признал вину. Парень сообщил, что познакомился с неизвестным ему мужчиной в соцсетях.

Тот предложил ему работу, заключавшуюся в том, чтобы забрать у потерпевшей деньги и перевести всю сумму на указанный его счет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.

Ранее по такой же схеме хотели обмануть пенсионерку в Костанайской области. Женщина через такси отправила 3 млн тенге мошенникам, однако таксист быстро сообразил, что это был обман и передал информацию полицейским.

Согласно части 1 статьи 190 УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037250-telefonnye-moshenniki-ubedili-10-letnyuyu-devochku-iz-aktobe-otdat-vse-sberezheniya-semi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.