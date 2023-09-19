Телефонные мошенники убедили 10-летнюю девочку из Актобе отдать все сбережения семьи

Ребенок в Актобе попался на уловку мошенников, заявивших, что ее мама якобы попала в ДТП. В итоге девочка отдала им 700 тыс. тенге сбережений, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, неизвестная женщина позвонила на домашний телефон в одну из квартир в Актобе. На звонок ответила 10-летняя девочка. Мошенница заявила, что ее мама якобы совершила ДТП и сбила пешехода, и чтобы спасти ее от ответственности, надо много денег.

"Для убедительности лжеследователь даже передала телефон “маме”, которая со слезами просила свою дочь передать все сбережения, которые находились дома. В панике девочка даже не поняла, что голос не принадлежит ее маме и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Мошенники проинструктировали 10-летнюю девочку, как передать деньги их сообщнику, который потом забрал пакет с 700 тыс. тенге. Обман раскрылся, когда мама ребенка вернулась домой.

Вскоре полицейские задержали 23-летнего подозреваемого, который признал вину. Парень сообщил, что познакомился с неизвестным ему мужчиной в соцсетях.

Тот предложил ему работу, заключавшуюся в том, чтобы забрать у потерпевшей деньги и перевести всю сумму на указанный его счет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.

Ранее по такой же схеме хотели обмануть пенсионерку в Костанайской области. Женщина через такси отправила 3 млн тенге мошенникам, однако таксист быстро сообразил, что это был обман и передал информацию полицейским.

Согласно части 1 статьи 190 УК, мошенничество наказывается: