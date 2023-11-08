Поддельные наушники, смарт-часы и другие аксессуары Apple на 15 млн тенге выявили в Казахстане

Поддельную продукцию Apple на 15 млн тенге изъяли в Казахстане - более 4 тыс. гаджетов уничтожили по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст РК.

Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали сообщил о том, что по заявлениям компании Apple в Казахстане было проведено 30 проверочных мероприятий.

По итогам проверок все лица привлечены к административной ответственности, изъято 9 662 единиц поддельной продукции (наушники, смарт-часы, зарядные устройства, шнуры, аксессуары к сотовым телефонам) на сумму более 15 млн тенге.

Например, департаментом юстиции Алматы изъята контрафактная продукция, содержащая незаконное изображение товарного знака iPhone в количестве 4 076 единиц на сумму около 1,6 млн. тенге.

Гаджеты были уничтожены в соответствии с постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы.

А виновное лицо оштрафовали.

Всего же, по данным Минюста, с начала текущего года органами юстиции выявлено 92 факта незаконного использования чужого товарного знака, из гражданского оборота изъято порядка 24 тыс. единиц контрафактной продукции на сумму более 45 млн тенге.

Отметим, согласно статье 158 КоАП РК, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут