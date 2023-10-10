Купюры в 100 долларов продавали по 15 тыс. тенге в Алматинской области
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В Алматинской области начато досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США. Подробности уголовного дела озвучили в АФМ РК, передает NUR.KZ.
Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, двое лиц сбывали поддельные доллары по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.
"При очередном сбыте подозреваемые задержаны, в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов", - поделились в ведомстве.
В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.
"АФМ напоминает о предусмотренной законом ответственности за изготовление, хранение, перемещение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК по номеру 1458", - призвали в ведомстве.
Наказание за изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег
Согласно ст.231 УК РК:
1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в крупном размере;
4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040316-kupyury-v-100-dollarov-prodavali-po-15-tys-tenge-v-almatinskoy-oblasti/