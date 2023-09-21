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Два казахстанца заказали почтой наркотики из США и попали в тюрьму

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Мужчина достает кружку из коробки
Распаковка посылки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане вынесли приговор двум казахстанцам, которые почтой из США заказывали наркотики и планировали продавать их через мессенджер, сообщает Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

Столичный департамент АФМ передал в суд уголовное дело по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как напомнили в АФМ, ранее в Астане при получении почтовых отправлений из США были задержаны двое мужчин. У них обнаружили и изъяли марихуану в крупном размере.

"Данные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram путем размещения рекламы наркотических веществ", - рассказали в агентстве.

В итоге обоим подозреваемым вынесли обвинительный приговор - их осудили к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы.

Отметим, согласно статьи 286 УК РК, перемещение через таможенную границу ЕАЭС помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через госграницу РК наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Согласно части 2 этой же статьи, те же деяния, совершенные: 

  1. неоднократно; 
  2. должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
  3. с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль; 
  4. группой лиц по предварительному сговору; 
  5. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Согласно части 3 этой же статьи, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Согласно части 4 этой же статьи УК, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037520-dva-kazahstantsa-zakazali-pochtoy-narkotiki-iz-ssha-i-popali-v-tyurmu/

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