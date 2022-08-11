Наркотики из США, Канады и Нидерландов пытались ввезти в Алматы почтой (фото)

Фото с места событий: КГД МФ РК

Ввоз наркотических средств пресекли в Алматы - общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов. Все нарушения найдены в международных посылках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Как отметили в ведомстве, с начала 2022 года сотрудниками таможенного поста "Жетысу" Департамента государственных доходов по Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств.

Годом ранее - 14 подобных фактов.

"Как в прошлом, так и в текущем году, в основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. Наблюдается, что 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США", - отметили в КГД.

По данным ведомства, за 7 месяцев текущего года выявлено 23 факта, из них 16 фактов ввоза марихуаны, 2 факта ввоза гашиша, 1 факт ввоза наркотических средств "MDMA" (экстази) и кокаин.

Поиск наркотиков. Фото: КГД МФ РК

"Злоумышленники используют все более изощренные методы поставки наркотиков. Осуществлялись попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметов", - сообщили в ведомстве.

В КГД рассказали об одном из недавних случаев.

На таможенном посту "Жетысу" на участке Международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства.

Изъятые наркотики. Фото: КГД МФ РК

Данная посылка следовала из Одессы в Алматы.

"По данным портативного анализатора TruNarс установлено, что наркотические средства в количестве 200 таблеток "MDMA" и 5 грамм порошка являются экстази и кокаином, которые были спрятаны внутри детского питания", - рассказали в КГД.

Изъятые наркотики. Фото: КГД МФ РК

Материалы по данному факту передали в правоохранительные органы - будет принято соответствующее процессуальное решение.

Изъятые наркотики. Фото: КГД МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982744-narkotiki-iz-ssha-kanady-i-niderlandov-pytalis-vvezti-v-almaty-pochtoy-foto/