"Выплаты от Минфина" обещали казахстанцам мошенники

Сообщение о якобы новом постановлении министерства финансов о выплатах рассылают казахстанцам в WatsApp. Эксперты выяснили, что рассылка - дело рук мошенников.

В рассылке указано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тыс. тенге, а для того, чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, пишет StopFake.kz.

Фактчекеры предупредили, что сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым.

В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет, а в самом Минфине подчеркнули, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности. Помимо этого в ведомстве отметили, что ссылка ведет на поддельный сайт.

Еще гражданам РК напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале министерства финансов.

Отметим, что мошенники в последнее время пытаются обманывать людей, используя фейковые аккаунты в соцсетях, сайты, а также сгенерированные нейросетью видео.

Например, около года назад в соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники проводят розыгрыши денежных призов.

В конце сентября 2023 в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова.

В конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

Похожий по содержанию фейковый ролик с президентом появился и в ноябре прошедшего года.