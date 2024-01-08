"Выплаты от Минфина" обещали казахстанцам мошенники
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Сообщение о якобы новом постановлении министерства финансов о выплатах рассылают казахстанцам в WatsApp. Эксперты выяснили, что рассылка - дело рук мошенников.
В рассылке указано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тыс. тенге, а для того, чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, пишет StopFake.kz.
Фактчекеры предупредили, что сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым.
В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет, а в самом Минфине подчеркнули, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности. Помимо этого в ведомстве отметили, что ссылка ведет на поддельный сайт.
Еще гражданам РК напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале министерства финансов.
Отметим, что мошенники в последнее время пытаются обманывать людей, используя фейковые аккаунты в соцсетях, сайты, а также сгенерированные нейросетью видео.
Например, около года назад в соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники проводят розыгрыши денежных призов.
В конце сентября 2023 в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова.
В конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.
Похожий по содержанию фейковый ролик с президентом появился и в ноябре прошедшего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054433-vyplaty-ot-minfina-obeschali-kazahstantsam-moshenniki/