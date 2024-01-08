Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Выплаты от Минфина" обещали казахстанцам мошенники

Опубликовано:

Мужчина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сообщение о якобы новом постановлении министерства финансов о выплатах рассылают казахстанцам в WatsApp. Эксперты выяснили, что рассылка - дело рук мошенников.

В рассылке указано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тыс. тенге, а для того, чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, пишет StopFake.kz.

Фактчекеры предупредили, что сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым.

В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет, а в самом Минфине подчеркнули, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности. Помимо этого в ведомстве отметили, что ссылка ведет на поддельный сайт.

Еще гражданам РК напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале министерства финансов.

Отметим, что мошенники в последнее время пытаются обманывать людей, используя фейковые аккаунты в соцсетях, сайты, а также сгенерированные нейросетью видео.

Например, около года назад в соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники проводят розыгрыши денежных призов.

В конце сентября 2023 в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова.

В конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

Похожий по содержанию фейковый ролик с президентом появился и в ноябре прошедшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054433-vyplaty-ot-minfina-obeschali-kazahstantsam-moshenniki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.