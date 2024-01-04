КНБ сообщил о задержании еще одного казахстанца

3 января 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, мужчина подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", - отметили в КНБ РК.

Напомним, 29 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции был задержан житель области Абай. Мужчину заподозрили в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

А за два дня до этого по подозрению в пропаганде терроризма КНБ задержал 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

В отношении обоих мужчин проводится досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.