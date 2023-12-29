КНБ задержал жителя области Абай
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29 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчина подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", - отметили в КНБ.
Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, 27 декабря по подозрению в пропаганде терроризма КНБ был задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области. В отношении него также проводится досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053262-knb-zaderzhal-zhitelya-oblasti-abay/