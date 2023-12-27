КНБ задержал 18-летнего казахстанца

27 декабря по подозрению в пропаганде терроризма задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области. Ранее ему уже объявлялось официальное предостережение, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, в ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).

"Ранее задержанный неоднократно предупреждался о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию. Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность", - отметили в Комитете национальной безопасности РК.

В ведомстве напомнили о рисках деструктивного влияния радикальной идеологии, распространяемой в социальных сетях, особенно на молодежь.

Здесь порекомендовали воздерживаться от посещения интернет-ресурсов с экстремистским контентом, а родителям ответственно реагировать на интерес детей к радикальным сайтам.

Наказание за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, 22 декабря 2023 года в аэропорту Алматы при попытке вылета из страны сотрудниками КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры.