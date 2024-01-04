Новогоднее застолье закончилось убийством в СКО
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В Северо-Казахстанской области во время праздничного застолья был убит мужчина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Инцидент произошел в селе Токсан би района имени Габита Мусрепова.
"В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки. У них произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм", - проинформировали в ведомстве.
По подозрению в совершении убийства односельчанина полицейские установили и задержали жителя района имени Габита Мусрепова.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела.
Напомним, в конце декабря 2023 года в СКО за убийство осудили госслужащего. Он расправился с пенсионеркой, у которой около трех лет снимал квартиру вместе с супругой. Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Также в конце года в Петропавловске убили семью: трое человек были обнаружены с признаками насильственной смерти. Двух подозреваемых задержали по "горячим" следам. Они водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.
Ранее житель Актюбинской области предстал перед судом по обвинению в убийстве своей возлюбленной. В один из вечеров после работы пара выпивала, между ними вспыхнула ссора. Мужчина стал бить свою пассию, потом схватился за нож. Его признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053869-novogodnee-zastole-zakonchilos-ubiystvom-v-sko/