"Хороший, когда не пьет": ставшая жертвой убийства казахстанка защищала любимого до последнего

Житель Актюбинской области предстал перед судом по обвинению в убийстве своей возлюбленной. Его признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Как следует из материалов дела, жительница одного из сел Мартукского района встретила мужчину, а позже согласилась жить с ним в другом населенном пункте и работать в крестьянском хозяйстве. Она была там дояркой, ее избранник - следил за хозяйством.

В один из вечеров после работы пара выпивала, между ними вспыхнула ссора. Когда у главы семьи закончились словесные аргументы, он стал бить свою любимую, потом схватился за нож.

Женщина просила этого не делать, но тот не стал слушать и ударил ее ножом в грудь. Скорую помощь он сразу вызывать не стал.

Утверждал, что нож воткнулся в тело гражданской супруги, когда он ее толкнул. После этого он выбросил его и лег спать, сожительница легла рядом.

Ночью, по словам обвиняемого, он встал и в темноте споткнулся о бездыханное тело, приехавший по вызову местный фельдшер констатировал смерть.

50-летнего мужчину судили по статье "Убийство". Сам он уверял, что у него не было мысли убивать свою избранницу.

Сестра погибшей рассказывала, что часто видела ее с синяками, женщина жаловалась на то, что сожитель поднимал на нее руку, но не хотела бросить его и переехать.

"Моя сестра постоянно его защищала, говорила, что он хороший, когда не пьет. И еще сказала, чтобы не трогали его, если с ней что-то случится, так как сама выбрала эту дорогу", - рассказывала в суде свидетельница.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, сейчас в Актобе проходит судебный процесс по делу об убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына, а также покушении на убийство 13-летней девочки.

Необычен процесс тем, что скамья подсудимых пуста - обвиняемый в преступлении умер весной этого года. Его родственники настояли на том, чтобы суд все же состоялся, потому что намерены доказать невиновность мужчины.