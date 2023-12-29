"18 ножевых ранений, сожженное лицо, волосы": госслужащего осудили за убийство в СКО

В Петропавловске суд приговорил госслужащего департамента статистики к 11 годам лишения свободы за убийство хозяйки квартиры, которую он снимал, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Подсудимый работал ведущим специалистом в отделе регионального технического сопровождения областного департамента статистики. Около трех лет они с супругой снимали квартиру у одинокой пенсионерки в Петропавловске.

Как следует из материалов дела, вечером 25 мая 2023 года обвиняемый пошел к 64-летней хозяйке, чтобы отсрочить ежемесячный платеж за аренду квартиры из-за сложившихся у него финансовых затруднений.

Предполагая, что женщина может ему в отсрочке отказать, он задался прямым преступным умыслом на ее убийство. Перед выходом он положил в карман кофты-олимпийки нож.

После того, как пенсионерка в отсрочке отказала, мужчина достал нож и стал наносить множественные удары в область груди, живота и затылка потерпевшей.

После того, как от ударов клинок деформировался и погнулся, подсудимый взял с кухонного стола другой нож и продолжил наносить удары, пока не согнулся и второй клинок.

Когда пенсионерка упала на пол кухни, обвиняемый, чтобы скрыть следы совершенного преступления, нашел в кухонном шкафу спиртовой раствор и начал хаотично его разбрызгивать на тело женщины и по кухонной комнате.

В этот момент подсудимый увидел, что его жертва подает признаки жизни и подняла голову, тогда он нанес два удара ногой в область головы потерпевшей.

Убедившись, что его преступный умысел доведен до конца, и женщина больше не подает признаков жизни, он стал пытаться скрыть следы преступления.

Подсудимый нашел в шкафу прихожей нашатырный спирт, разбрызгал его по комнатам квартиры, затем поджег спичку и бросил ее возле тела женщины, в результате чего у нее загорелись волосы.

Затем подсудимый покинул место преступления. По всей видимости, от движения воздуха от захлопывания двери огонь погас, обгорели только волосы и лицо жертвы.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Согласно заключению эксперта, причиной смерти послужили множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждениями легких и печени, приведшие к острой обильной кровопотере, а также открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа.

Сам подсудимый вину признал, но по ст.101 ч.1 УК РК, то есть в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Он заявил, что хозяйка квартиры в ходе ссоры серьезно оскорбила его, поэтому он схватился за нож.

Однако суд, исследовав материалы дела, счел вину подсудимого доказанной. При этом переквалифицировал его деяния с части 2 пункта 5 статьи 99 УК РК на часть 1 данной статьи (с убийства с особой жестокостью на убийство). Утверждение о состоянии аффекта суд признал несостоятельным.

"Признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 частью 1 УК РК (Убийство), и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины и раскаяние в содеянном", - зачитал приговор председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Дастан Исмаилов.

Отметим, что прокурор на прениях просил назначить 17 лет лишения свободы.

Родные погибшей приговором суда не удовлетворены. Двоюродный племянник убитой вспоминает, что они испытали настоящий шок и ужас, когда вошли в квартиру, где произошло преступление.

"18 ножевых ранений, сожженное лицо, волосы. Он просто истязал ее. Мы потеряли близкого человека, убитого таким жесточайшим способом, просто зверски убитого, умершего в таких страшных муках. Мы до сих пор не можем оправиться от этого", - заключил племянник убитой.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.