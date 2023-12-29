Семью из трех человек убили в Петропавловске

В Петропавловске по горячим следам задержаны подозреваемые в убийстве семьи - тела трех человек обнаружили накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на Facebook-странице Департамента полиции Северо-Казахстанской области, 28 декабря в 13:25 в полицию поступило сообщение об обнаружении 3 тел без признаков жизни, с признаками насильственной смерти.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух и более лиц). Сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области оперативно установлены и задержаны 2 жителя областного центра", - говорится в сообщении правоохранителей.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.

Дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции Северо-Казахстанской области, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Согласно части 2 статьи 99 УК РК, убийство (противоправное умышленное причинение смерти) двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.