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Семью из трех человек убили в Петропавловске

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Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: natasaadzic/Getty Images

В Петропавловске по горячим следам задержаны подозреваемые в убийстве семьи - тела трех человек обнаружили накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию СКО.

Как сообщается на Facebook-странице Департамента полиции Северо-Казахстанской области, 28 декабря в 13:25 в полицию поступило сообщение об обнаружении 3 тел без признаков жизни, с признаками насильственной смерти.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух и более лиц). Сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области оперативно установлены и задержаны 2 жителя областного центра", - говорится в сообщении правоохранителей.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.

Дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции Северо-Казахстанской области, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Согласно части 2 статьи 99 УК РК, убийство (противоправное умышленное причинение смерти) двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053208-semyu-iz-treh-chelovek-ubili-v-petropavlovske/

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