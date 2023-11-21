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6 человек задержали в результате оперативной разработки в Туркестанской области (видео)

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Задержание в Туркестанской области
Задержание. Фото: polisia.kz

В Туркестанской области в результате оперативной разработки задержана группа, состоявшая из шести человек. Их подозревают в кражах скота и сбыте мясной продукции на территории региона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Толебийского района в результате оперативной разработки пресекли преступную деятельность группы лиц, которых подозревают в кражах скота и сбыте мясной продукции на территории региона.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий нами задержана группа скотокрадов, состоящая из шести подозреваемых, причастных к кражам скота в Казыгуртском и Толебийском районах.

Ими оказались жители Туркестанской области и Шымкента. Установлено, что подозреваемые по предварительному сговору, пользуясь отсутствием хозяев скота и пастухов, похищали с пастбищ КРС и грузили в "ГАЗель".

Затем краденую скотину сбывали в Сайрамском районе, а полученную выгоду делили между собой. В настоящее время доказана их причастность к пяти фактам краж домашнего скота. Всего было похищено более 30 голов, а ущерб составил около 10 млн тенге", - сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

В качестве вещественных доказательств изъяты "ГАЗель", сотовые телефоны и пять коров. Подозреваемые водворены в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188-1 УК РК "Скотокрадство". Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно ст.188-1 УК РК:

1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Скотокрадство, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Скотокрадство, совершенное: 

1) неоднократно; 

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Скотокрадство, совершенное: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046863-6-chelovek-zaderzhali-v-rezultate-operativnoy-razrabotki-v-turkestanskoy-oblasti/

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