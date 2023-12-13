34 преступные группы задержали в Казахстане

Правоохранителями в ноябре и декабре в регионах Казахстана задержаны 34 преступные группы и более 196 человек, подозреваемых в краже скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, в ноябре и декабре во всех регионах страны проводилось двухэтапное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад".

В его реализации были задействованы не только сотрудники полиции, но и работники подразделений ветеринарного контроля, а также местных исполнительных органов.

В результате задержаны 34 преступные группы и более 196 человек.

Так, в Акмолинской области задержали двух человек, подозреваемых в похищении с ноября текущего года 20 голов мелкого рогатого скота из загонов и сараев.

Злоумышленники постоянно проживали в столице и ранее к уголовной ответственности не привлекались, то есть были вне поля зрения правоохранительных органов.

По версии следствия, они трижды выезжали в районы Акмолинской области, совершали кражи, в степной зоне забивали овец, а мясо сбывали на рынках Астаны.

Только благодаря бдительности полицейских, заметивших подозрительный автомобиль, подозреваемые были задержаны после четвертой кражи, совершенной в селе Талапкер.

По данным полиции, из-за принятия своевременных мер в текущем году кражи скота снизились на 13%. Законным владельцам уже возвращено более половины похищенных животных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области были задержаны двое мужчин по подозрению в краже у сельчан 25 голов скота. Следствие установило, что таким путем один из них хотел заработать деньги на предстоящую свадьбу.

В Туркестанской области в результате оперативной разработки была задержана группа, состоявшая из шести человек. Их подозревают в кражах скота и сбыте мясной продукции на территории региона. Всего было похищено более 30 голов, а ущерб составил около 10 млн тенге.

МВД дает рекомендации, как не лишиться домашнего скота: