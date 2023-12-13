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34 преступные группы задержали в Казахстане

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правоохранителями в ноябре и декабре в регионах Казахстана задержаны 34 преступные группы и более 196 человек, подозреваемых в краже скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, в ноябре и декабре во всех регионах страны проводилось двухэтапное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад".

В его реализации были задействованы не только сотрудники полиции, но и работники подразделений ветеринарного контроля, а также местных исполнительных органов.

В результате задержаны 34 преступные группы и более 196 человек.

Так, в Акмолинской области задержали двух человек, подозреваемых в похищении с ноября текущего года 20 голов мелкого рогатого скота из загонов и сараев.

Злоумышленники постоянно проживали в столице и ранее к уголовной ответственности не привлекались, то есть были вне поля зрения правоохранительных органов.

По версии следствия, они трижды выезжали в районы Акмолинской области, совершали кражи, в степной зоне забивали овец, а мясо сбывали на рынках Астаны.

Только благодаря бдительности полицейских, заметивших подозрительный автомобиль, подозреваемые были задержаны после четвертой кражи, совершенной в селе Талапкер.

По данным полиции, из-за принятия своевременных мер в текущем году кражи скота снизились на 13%. Законным владельцам уже возвращено более половины похищенных животных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области были задержаны двое мужчин по подозрению в краже у сельчан 25 голов скота. Следствие установило, что таким путем один из них хотел заработать деньги на предстоящую свадьбу.

В Туркестанской области в результате оперативной разработки была задержана группа, состоявшая из шести человек. Их подозревают в кражах скота и сбыте мясной продукции на территории региона. Всего было похищено более 30 голов, а ущерб составил около 10 млн тенге.

МВД дает рекомендации, как не лишиться домашнего скота:

  • не оставляйте скот без присмотра пастуха и заключите трехсторонний договор между вами, им и акиматом;
  • используйте современные методы контроля за скотом, а именно - распространенные сейчас технические устройства;
  • обязательно идентифицируйте свой скот (таврением, биркованием, чипированием и т.д.), что в дальнейшем окажет существенную помощь при поиске животных и возникновении возможных споров по установлению их принадлежности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050550-34-prestupnye-gruppy-zaderzhali-v-kazahstane/

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