Охранник под угрозой расправы позволил обчистить фуру в Карагандинской области

Сельчанин из Карагандинской области подозревается в том, что пригрозил расправой охраннику и обворовал грузовой автомобиль. С "КамАЗа" забрали четыре аккумулятора и инструменты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление полиции Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратился 34-летний житель Караганды.

Мужчина рассказал, что занимается ремонтными работами в областном центре и в прилегающих сельских районах. Для передвижения он использует автомобиль "КамАЗ". Там он расположил все необходимые для ремонта инструменты и оборудование.

Несколько дней назад поступил заказ из Бухар-Жырауского района, при выполнении которого "КамАЗ" сломался.

"Оставив охранника, мужчина последовал в Караганду за необходимыми запчастями. Пока он отсутствовал, к оставленному грузовику на легковушке подъехал неизвестный. Угрожая охраннику расправой, он снял с "КамАЗа" четыре аккумулятора, а также забрал болгарку и сварочный аппарат. После чего злоумышленник скрылся. Сумма ущерба составила 430 тысяч тенге", - рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был задержан подозреваемый - 25-летний житель соседнего района. Он дал признательные показания.

Вещественные доказательства были изъяты. Ведется досудебное расследование по ст.191 УК РК “Грабеж”.

Отметим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось о приговоре, вынесенном в Шымкенте мужчине, который обвинялся в краже женских вещей из припаркованного во дворе автомобиля. Добычей злоумышленника стали платье, туфли и косметика. Ущерб составил почти 400 тысяч тенге. За преступление горожанину на два года ограничили свободу.

Осенью полицейские Алматы задержали двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в серии краж из салонов автомобилей. По данным полиции, один из подозреваемых отвлекал хозяина машины, пока второй в это время вытаскивал деньги из салона. Ведется досудебное расследование.