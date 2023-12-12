Мужчина польстился на платье, туфли, косметику автоледи и попал под суд в Шымкенте

Житель Шымкента обчистил припаркованный во дворе автомобиль, польстившись на платье, туфли и косметику ее владелицы. За это он на два года ограничен в свободе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, добычей мужчины стали не только платье, туфли и косметика. Также из салона машины были похищены смартфон, кольцо, набор по уходу за волосами и наличные деньги в размере 40 тысяч тенге.

Со слов потерпевшей, она припарковала автомобиль во дворе дома, а, вернувшись через некоторое время, обнаружила пропажу вещей из машины. Ущерб составил почти 400 тысяч тенге.

Полицейские задержали подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 36-летний житель города.

Расследование проводилось по ст.188 УК РК, дело направили в суд. Мужчину признали виновным и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.