"Остались двое детей": смерть астанчанки прокомментировали в полиции
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Предполагаемое убийство жительницы столицы 1991 года рождения, о котором заявила активистка Дина Тансари, прокомментировала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
О смерти женщины стало известно из сообщения общественной активистки Дины Тансари.
"В Астане, во 2-й больнице скончалась женщина от побоев мужа. Ее привезли без сознания. Не приходя в сознание она умерла.
Это убийство с особой жестокостью, избиение до смерти. В таких случаях удары сыпятся как град. Женщину звали Зульфия, она 1991 года рождения, сама круглая сирота, остались двое детей", — заявила Тансари.
В Департаменте полиции Астаны гибель женщины подтвердили, однако опровергли другие заявления активистки.
"По факту гибели жительницы столицы в медучреждении сообщаем, что сотрудниками полиции проводится расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. В рамках расследования назначены ряд экспертиз, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По результатам будет принято процессуальное решение. В сфере семейно-бытовых конфликтов в данной семье в полицию обращений и заявлений не поступало", — сообщили в столичном ДП.
Согласно, статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
- в отношении двух или более лиц;
- в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;
- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
- с особой жестокостью;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- из корыстных побуждений, а равно по найму;
- из хулиганских побуждений;
- по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
- с целью использования органов или тканей потерпевшего;
- неоднократно;
- в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 12 ноября по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой был задержан экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.
На прошлой неделе стало известно, что по делу об убийстве Салтанат Нукеновой полиция назначила сразу 12 различных экспертиз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052735-ostalis-dvoe-detey-smert-astanchanki-prokommentirovali-v-politsii/