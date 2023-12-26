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"Остались двое детей": смерть астанчанки прокомментировали в полиции

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Мужчина с кулаком идет к женщине
Насилие. Иллюстративное фото: cyano66/Getty Images

Предполагаемое убийство жительницы столицы 1991 года рождения, о котором заявила активистка Дина Тансари, прокомментировала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

О смерти женщины стало известно из сообщения общественной активистки Дины Тансари.

"В Астане, во 2-й больнице скончалась женщина от побоев мужа. Ее привезли без сознания. Не приходя в сознание она умерла.

Это убийство с особой жестокостью, избиение до смерти. В таких случаях удары сыпятся как град. Женщину звали Зульфия, она 1991 года рождения, сама круглая сирота, остались двое детей", — заявила Тансари.

В Департаменте полиции Астаны гибель женщины подтвердили, однако опровергли другие заявления активистки.

"По факту гибели жительницы столицы в медучреждении сообщаем, что сотрудниками полиции проводится расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. В рамках расследования назначены ряд экспертиз, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение. В сфере семейно-бытовых конфликтов в данной семье в полицию обращений и заявлений не поступало", — сообщили в столичном ДП.

Согласно, статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

  • в отношении двух или более лиц; 
  • в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; 
  • в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 
  • с особой жестокостью; 
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
  • из корыстных побуждений, а равно по найму; 
  • из хулиганских побуждений; 
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; 
  • с целью использования органов или тканей потерпевшего; 
  • неоднократно; 
  • в отношении заведомо несовершеннолетнего;
  • в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –  

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, –  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Напомним, 12 ноября по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой был задержан экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

На прошлой неделе стало известно, что по делу об убийстве Салтанат Нукеновой полиция назначила сразу 12 различных экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052735-ostalis-dvoe-detey-smert-astanchanki-prokommentirovali-v-politsii/

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