В водителя автобуса брызнули перцовым баллончиком в Кокшетау

Полицейские Акмолинской области ищут мужчину, брызнувшего перцовым баллончиком в водителя общественного транспорта. Сам водитель в больнице, передает Kazinform.

Инцидент произошел в среду, 20 декабря.

Как рассказали в областном департаменте полиции, в дежурную часть поступило сообщение от фельдшера о том, что в больницу с химическим ожогом роговицы обоих глаз был доставлен 52-летний мужчина, работающий водителем автобуса.

"Предварительно установлено, что в ходе словесной перепалки между водителем и пассажиром последний брызнул перцовым баллончиком и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время данная информация зарегистрирована, принимаются меры по установлению личности мужчины, ведется разбирательство", — цитирует издание сообщение ведомства.