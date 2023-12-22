В водителя автобуса брызнули перцовым баллончиком в Кокшетау
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Полицейские Акмолинской области ищут мужчину, брызнувшего перцовым баллончиком в водителя общественного транспорта. Сам водитель в больнице, передает Kazinform.
Инцидент произошел в среду, 20 декабря.
Как рассказали в областном департаменте полиции, в дежурную часть поступило сообщение от фельдшера о том, что в больницу с химическим ожогом роговицы обоих глаз был доставлен 52-летний мужчина, работающий водителем автобуса.
"Предварительно установлено, что в ходе словесной перепалки между водителем и пассажиром последний брызнул перцовым баллончиком и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время данная информация зарегистрирована, принимаются меры по установлению личности мужчины, ведется разбирательство", — цитирует издание сообщение ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052025-v-voditelya-avtobusa-bryznuli-pertsovym-ballonchikom-v-kokshetau/