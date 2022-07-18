Таксист брызнул перцовым баллончиком в лицо пенсионеру в Степногорске

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15 июля в полицию Степногорска пришло сообщение от медиков о том, что они оказали помощь пациенту с химическим ожогом глаз, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Стражи порядка начали проверку по данному факту. Потерпевшим оказался 68-летний местный житель.

Он рассказал в полиции, что в тот же день на территории автовокзала некий мужчина, занимающийся частным извозом, несколько раз брызнул ему в глаза перцовым баллоном.

Правоохранители установили подозреваемого - 52-летнего жителя Степногорска. По предварительным данным, причиной разногласий между подозреваемым и потерпевшим стал спорный вопрос о том, кто совершит перевозку пассажира.

По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК ("Хулиганство").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979025-taksist-bryznul-pertsovym-ballonchikom-v-litso-pensioneru-v-stepnogorske/