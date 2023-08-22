На алматинцев нападали с перцовым баллончиком и отбирали у них смартфоны

Мужчина в капюшоне. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы на молодых людей нападали с перцовым баллончиком, а после чего отбирали у них смартфоны. Подозреваемого задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемым оказался гражданин К. 2003 года рождения. Его задержали стражи порядка Ауэзовского района.

"И всякий раз злоумышленник грозился физической расправой и перцовым баллончиком. Одиноко идущие прохожие безоговорочно выполняли требования налетчика. Одно из аналогичных преступлений было совершено в микрорайоне Аксай. В безлюдном проулке он отобрал у подростка мобильник и деньги", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В ведомстве добавили, что личность задержанного проверяется на причастность к другим грабежам. Подозреваемого также водворили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Напомним, ранее девять жительниц Алматы стали жертвами грабителя, нападавшего на горожанок и срывавшего с них украшения. Полиция задержала подозреваемого.

Между тем, добавим, что, согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033514-na-almatintsev-napadali-s-pertsovym-ballonchikom-i-otbirali-u-nih-smartfony/