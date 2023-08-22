Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На алматинцев нападали с перцовым баллончиком и отбирали у них смартфоны

Опубликовано:

Мужчина в капюшоне
Мужчина в капюшоне. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы на молодых людей нападали с перцовым баллончиком, а после чего отбирали у них смартфоны. Подозреваемого задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемым оказался гражданин К. 2003 года рождения. Его задержали стражи порядка Ауэзовского района.

"И всякий раз злоумышленник грозился физической расправой и перцовым баллончиком. Одиноко идущие прохожие безоговорочно выполняли требования налетчика. Одно из аналогичных преступлений было совершено в микрорайоне Аксай. В безлюдном проулке он отобрал у подростка мобильник и деньги", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В ведомстве добавили, что личность задержанного проверяется на причастность к другим грабежам. Подозреваемого также водворили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Напомним, ранее девять жительниц Алматы стали жертвами грабителя, нападавшего на горожанок и срывавшего с них украшения. Полиция задержала подозреваемого.

Между тем, добавим, что, согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033514-na-almatintsev-napadali-s-pertsovym-ballonchikom-i-otbirali-u-nih-smartfony/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.