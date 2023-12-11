В Казахстане начальников полиции, работающих с "оборотнями в погонах", предложили увольнять

Депутат Снежанна Имашева сегодня на правчасе в мажилисе высказалась об "оборотнях в погонах", которые совершают наркопреступления в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Снежанна Имашева отметила, что Казахстан становится центром производства синтетических наркотиков.

"Самая большая опасность исходит от "синтетики". Она дешевая, легкодоступная и основные ее потребители – молодые люди. Привыкание у детей и подростков возникает уже после первого применения, а последствия имеют необратимый характер", – заявила она.

При этом спикер подчеркнула, что иногда сами полицейские вовлекаются в наркобизнес.

"Возмутительно, но факт, что сами сотрудники полиции бывают причастны к незаконному обороту наркотиков. Ни для кого не секрет, что сами борцы с наркомафией сами же ей и помогают.

В этом году за торговлю и хранение наркотических средств были задержаны 11 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Это сотрудники миграционной полиции, руководители и оперуполномоченные самих УПН ДП, сотрудник УБОП, сотрудник исправительного учреждения, МЧС", – заявила депутат.

Такие факты, по ее словам, недопустимы.

"Как в случае с коррупцией, начальники и руководители таких "оборотней в погонах" тоже должны привлекаться к ответственности – понижаться или увольняться с должности", – подчеркнула Снежанна Имашева.

Напомним также, что сегодня министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков в Казахстане, и, напротив, по усилению ответственности за организацию нарколабораторий.

При этом отметим, что сейчас согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.