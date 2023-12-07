Казахстанка заплатила 6 млн тенге за отдых с семьей за границей и осталась ни с чем

6 млн тенге потеряла жительница Темиртау, доверившись туристическому агентству из интернета. Его организатор, подозреваемая в продаже несуществующих путевок, получила еще 6 млн от других потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, в УП Темиртау поступило заявление 62-летней женщины. Она сообщила, что стала жертвой обмана. Выяснилось, что горожанка мечтала вместе с семьей совершить зарубежное турне.

Она нашла в интернете туристическую фирму, предложившую отдых по привлекательной цене. Представитель агентства, женщина в возрасте 35-40 лет, внушала доверие. Не подозревая подвоха, заявительница перечислила на счет турагентства 6 млн тенге, но долгожданных путевок так и не дождалась.

Было установлено, что туристическая фирма существует только в виртуальном пространстве. Юридически она нигде не зарегистрирована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу Темиртау. Она дала признательные показания. Женщина рассказала, что намеренно организовала фирму-однодневку по продаже несуществующих турпутевок, чтобы вводить в заблуждение наивных граждан.

В ходе досудебного расследования по ст.190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность подозреваемой еще к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила 3 млн тенге, во втором - 3 млн 250 тысяч тенге. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания.

Ранее казахстанских паломников, которые хотели совершить хадж, обманули с визами. Был изобличен руководитель туристической компании. Его обвинили в мошенничестве. Полицейские установили факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение хаджа.

Также несколько десятков жителей Алматы заявили, что туристическая компания продала им несуществующие туры на отдых. Горожане потребовали привлечь к ответственности директора компании.

Как рассказывали потерпевшие, они планировали отправиться в Турцию, Черногорию, Египет, на Мальдивы и по другим направлениям. Однако так и не отдохнули, а деньги за несостоявшиеся поездки им не вернули. Ущерб составил порядка 45 млн тенге.