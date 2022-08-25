Алматинцы обвинили турфирму в продаже несуществующих туров на 45 млн тенге (видео)

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Несколько десятков жителей Алматы заявили, что туристическая компания продала им несуществующие туры на отдых. Горожане требуют привлечь к ответственности директора компании. В полиции прокомментировали инцидент.

Обращение от имени пострадавших граждан появилось в Instagram-аккаунте алматинки по имени Алина.

Как рассказала женщина, 50 человек этим летом приобрели у туристической компании путевки на отдых в Турцию, Черногорию, Египет, на Мальдивы и по другим направлениям.

Однако отдыха алматинцы так и не увидели, а деньги за несостоявшиеся поездки им не вернули.

"Нас до последнего дня вводила в заблуждение директор данной фирмы, обещая нам несуществующие туры. Директор действовала сообща со своими менеджерами, которые помогали ей находить потенциальных жертв, то есть нас", – заявила алматинка.

Она добавила, что пострадавших от действий турфирмы может быть гораздо больше.

По подсчетам 50 алматинцев, купивших несуществующие туры, они отдали турфирме в общей сложности порядка 45 млн тенге.

"Все мы – простые граждане, среди нас нет крутых бизнесменов. Многие из нас брали кредиты, брали в долг у своих родных и друзей!

Мы хотим придать нашему делу публичный резонанс, так как, по слухам, у директора фирмы есть "непротекаемая крыша" в Нур-Султане, поэтому она и сегодня ведет себя вольготно и дерзко, чувствуя свою безнаказанность!" – поделилась казахстанка.

Между тем на обращение отреагировали в Департаменте полиции Алматы. Комментарий ведомства опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как сообщили в отделе полиции Управления полиции Алмалинского района, в настоящее время в производстве следственного отдела указанного подразделения находится материал уголовного дела по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"Проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и дальнейшее привлечение виновных лиц к ответственности", – заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984741-almatintsy-obvinili-turfirmu-v-prodazhe-nesuschestvuyuschih-turov-na-45-mln-tenge-video/