"В начале месяца приезжали в Жезказган": 32 проститутки задержали в ходе спецоперации

Сотрудники УБОП в ходе специальных мероприятий установили группу лиц, зарабатывающих на предоставлении интимных услуг. Задержаны девушки легкого поведения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Ұлытау.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в ходе спецоперации сотрудники УБОП задержали 32 "работниц" секс-индустрии.

Девушки рекламировали себя и находили клиентов посредством соцсетей. Все они - жительницы Алматы, Кызылорды и Туркестанской области.

"В начале каждого месяца эти девушки легкого поведения приезжали в Жезказган, снимали квартиру, где и оказывали свои услуги", - отметили в ДП области Ұлытау.

В отношении них составлены протоколы по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах). Каждой из них назначен административный штраф.

Двое собственников арендного жилья, сдававших квартиры для оказания интимных услуг, были привлечены к ответственности по ст.450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге).

Напомним, за минувшие выходные похожие рейды были проведены в других городах Казахстана.

Так, в Петропавловске стражи порядка выявили шесть интим-салонов. В отношении владельцев помещений также собраны материалы по ч.1 ст.450 КоАП РК.

В Талдыкоргане в ходе рейда более 30 проституток доставили в полицию. Их возраст варьируется между 18 и 40 годами. Как пояснили правоохранители, многие из них приехали в областной центр за легким заработком из отдаленных районов области, двое - из других регионов страны. Среди задержанных были девушки, оказывавшие интим-услуги через сайт Kizdar.net, деятельность которого проверяется следственными органами.

В Астане также доставили в полицию 43 девушки, оказывавших услуги через этот же сайт.