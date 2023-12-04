Интим-услуги оказывали девушки клиентам саун в Петропавловске (видео)

Тревожные выходные выдались у работниц интим-салонов в Петропавловске. В ходе рейда к ним нагрянули сотрудники УБОП ДП Северо-Казахстанской области совместно с участковыми инспекторами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, за трое суток в Петропавловке было выявлено шесть фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества.

В центре города обнаружены сразу две квартиры, в которых клиенты получали интимные услуги эротического боди-массажа.

Один из салонов располагался по улице Интернациональная. Там полицейские задержали двух девушек 2003 года рождения.

Вторая квартира находилась по улице Алтынсарина. В отношении администраторов собран материал по ч.1 ст.450 КоАП РК.

Также в ходе рейда сотрудники УБОП обнаружили четыре секс-притона, расположенные в саунах в разных частях Петропавловска. Там нашли не только парильщиков, но и девушек, которые оказывали интим-услуги за деньги. В отношении владельцев саун также собраны материалы по ч.1 ст.450 КоАП РК.

Отметим, что согласно ч.1 ст.450 КоАП РК предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Напомним, в Талдыкоргане за минувшие выходные более 30 проституток доставили в полицию. Их возраст варьируется между 18 и 40 годами. Как пояснили правоохранители, многие из них приехали в областной центр за легким заработком из отдаленных районов области, двое - вовсе из других регионов страны.

Среди задержанных были девушки, оказывавшие интим-услуги через сайт Kizdar.net, деятельность которого проверяется следственными органами.

А в Астане в полицию попали 43 девушки с сайта Kizdar.net. На них были составлены 33 административных протокола, 15 проституток поставили на учет.