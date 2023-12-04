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Журналистам Владимиру и Наргиз Северным вынесли приговор в Алматы

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Наргиз и Владимир Северные
Наргиз и Владимир Северные. Фото: facebook.com/Наргиз Северная

Двое журналистов осуждены в Алматы за вымогательство. Их приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным Алматы.

Как сообщили в пресс-службе суда, В. и Н. обвинялись в неоднократном вымогательстве в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору (ст.194 ч.4 п.2 УК РК).

"Судом установлено, что подсудимый В., с целью совершения вымогательства, неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б", руководителем которого является Ф.

В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн. тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО "Б", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно материалам дела, позже журналисты были задержаны при получении 5 млн тенге.

Также в июне 2019 года журналисты публиковали в соцсетях негативные посты, фото и видео о деятельности одной из алматинских кофеен. Сообщается, что они также требовали от руководителя кофейни 500 тысяч тенге. В обмен гарантировали, что материал не будет опубликован в газете.

Как сообщили в суде, спустя время Н. получила от хозяина кофейне 200 тысяч тенге, часть требуемой суммы.

Прокурор просил признать журналистов виновными в совершении преступления по ст.194 ч.4 п.2 УК, с назначением каждому из подсудимых по 11 лет лишения свободы.

"Потерпевший Д. был согласен с позицией прокурора, потерпевшая Ф. вопрос назначения наказания оставила на усмотрение суда. Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Суд признал В. виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы", говорится в сообщении суда.

В пресс-службе сообщили, что в части предъявленного обвинения по эпизоду с потерпевшим Д. журналист был оправдан в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного правонарушения.

Н. признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 74 УК исполнение наказание отсрочено на 5 лет (в связи с наличием малолетнего ребенка). Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в Алматы задержали супружескую пару - журналистов Наргиз и Владимира Северных. В МВД подтвердили эту информацию.

Через три дня суд Алматы сообщил, что журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы, а его жену, Наргиз, поместили под домашний арест.

Позже в МИОР высказались по делу о задержании журналистов.

Добавим, что согласно ч.1 статьи 194 "Вымогательство" УК РК, вымогательство, то есть

  • требование передачи чужого имущества;
  • или права на имущество;
  • или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения;
  • или повреждения чужого имущества;
  • а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких;
  • либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, – 

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

  • с применением насилия; 
  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • неоднократно, –  

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

  • с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
  • с целью получения имущества в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

  • преступной группой; 
  • в особо крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049046-zhurnalistam-vladimiru-i-nargiz-severnym-vynesli-prigovor-v-almaty/

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