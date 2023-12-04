Журналистам Владимиру и Наргиз Северным вынесли приговор в Алматы
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Двое журналистов осуждены в Алматы за вымогательство. Их приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным Алматы.
Как сообщили в пресс-службе суда, В. и Н. обвинялись в неоднократном вымогательстве в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору (ст.194 ч.4 п.2 УК РК).
"Судом установлено, что подсудимый В., с целью совершения вымогательства, неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б", руководителем которого является Ф.
В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн. тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО "Б", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно материалам дела, позже журналисты были задержаны при получении 5 млн тенге.
Также в июне 2019 года журналисты публиковали в соцсетях негативные посты, фото и видео о деятельности одной из алматинских кофеен. Сообщается, что они также требовали от руководителя кофейни 500 тысяч тенге. В обмен гарантировали, что материал не будет опубликован в газете.
Как сообщили в суде, спустя время Н. получила от хозяина кофейне 200 тысяч тенге, часть требуемой суммы.
Прокурор просил признать журналистов виновными в совершении преступления по ст.194 ч.4 п.2 УК, с назначением каждому из подсудимых по 11 лет лишения свободы.
"Потерпевший Д. был согласен с позицией прокурора, потерпевшая Ф. вопрос назначения наказания оставила на усмотрение суда. Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Суд признал В. виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы", — говорится в сообщении суда.
В пресс-службе сообщили, что в части предъявленного обвинения по эпизоду с потерпевшим Д. журналист был оправдан в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного правонарушения.
Н. признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
В соответствии с частью 1 статьи 74 УК исполнение наказание отсрочено на 5 лет (в связи с наличием малолетнего ребенка). Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 21 апреля стало известно, что в Алматы задержали супружескую пару - журналистов Наргиз и Владимира Северных. В МВД подтвердили эту информацию.
Через три дня суд Алматы сообщил, что журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы, а его жену, Наргиз, поместили под домашний арест.
Позже в МИОР высказались по делу о задержании журналистов.
Добавим, что согласно ч.1 статьи 194 "Вымогательство" УК РК, вымогательство, то есть
- требование передачи чужого имущества;
- или права на имущество;
- или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения;
- или повреждения чужого имущества;
- а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких;
- либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
- с применением насилия;
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
- с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
- с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049046-zhurnalistam-vladimiru-i-nargiz-severnym-vynesli-prigovor-v-almaty/