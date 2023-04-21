Журналистов Наргиз и Владимира Северных задержали в Алматы

Наргиз и Владимир Северные. Фото: facebook.com/Наргиз Северная

В Сети и мессенджерах появилась информация о задержании супружеской пары - журналистов Наргиз и Владимира Северных. В МВД подтвердили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"По обращению руководителя одного из ТОО города Алматы о вымогательстве денежных средств за не публикацию негативных материалов, при передаче части затребованных денег, задержаны супруги С.", - сообщили в МВД.

Там добавили, что в настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.

По результатам мероприятий будет принято законное процессуальное решение, заключили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году был задержан казахстанский журналист Михаил Козачков. Как тогда сообщали в Агентстве по финмониторингу, он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области.

Впоследствии ему вынесли приговор, осудив на 3,5 года лишения свободы условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017723-dvoih-zhurnalistov-zaderzhali-v-almaty/