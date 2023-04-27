Глава МИОР высказался о задержании журналистов Северных в Алматы

Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Глава МИОР Дархан Кыдырали в кулуарах сессии АНК высказался по делу о задержании журналистов Владимира и Наргиз Северных в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Кыдырали заявил, что МИОР следит за ситуацией вокруг семьи журналистов Северных.

"Мы следим за ситуацией, но мы не можем вмешиваться в расследование. Если будет информация, сообщим", – заверил он.

Он добавил, что министерство запросило информацию у соответствующей структуры.

"Поскольку расследование продолжается, я не могу это комментировать. Это не связано с их журналистской деятельностью. Из-за этого не могу комментировать", – резюмировал глава МИОР.

Напомним, 21 апреля стало известно, что журналистов Наргиз и Владимира Северных задержали в Алматы. Их подозревают в вымогательстве денежных средств от руководителя одного из ТОО города.

В понедельник, 24 апреля, в суде города Алматы сообщили, что Владимира Северного арестовали на два месяца, а его жену, Наргиз, поместили под домашний арест.

Отметим, что вымогательство, согласно статье 194 Уголовного кодекса РК, – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В случае, если вымогательство совершено:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если же вымогательство совершено с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с целью получения имущества в крупном размере, тогда оно наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Все перечисленные деяния – в случае, если они совершены преступной группой; в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018472-glava-mior-vyskazalsya-o-zaderzhanii-zhurnalistov-severnyh-v-almaty/