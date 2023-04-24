Журналистов Наргиз и Владимира Северных арестовали в Алматы

Наргиз и Владимир Северные. Фото: facebook.com/Наргиз Северная

Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы, а его жену, Наргиз, поместили под домашний арест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 22 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Северного В. сроком на 2 месяца, то есть до 20 июня 2023 года", – говорится в сообщении суда.

При этом, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования отказано и применена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Наргиз Северной сроком на 2 месяца.

Напомним, что 21 апреля стало известно, что журналистов Наргиз и Владимира Северных задержали в Алматы. Их подозревают в вымогательстве денежных средств от руководителя одного из ТОО города.

Вымогательство, согласно части 1 статьи 194 УК РК, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В случае, если вымогательство совершено:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если же вымогательство совершено с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с целью получения имущества в крупном размере, тогда оно наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Все перечисленные деяния – в случае, если они совершены преступной группой; в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018055-nargiz-i-vladimira-severnyh-zaderzhali-v-almaty/