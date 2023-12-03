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Более 2 млн тенге алиментов задолжал троим детям житель Атырау

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

В Атырауской области суд приговорил к административному аресту сроком на 3 суток мужчину, который задолжал своим детям алименты на сумму более 2 млн тенге, передает "Ақ Жайық".

Как сообщает издание, Махамбетский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Б. А. по части 1 статьи 669 КоАП "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа".

В суде сообщили, что в марте прошлого года с должника были взысканы алименты на содержание трех несовершеннолетних детей в размере половины заработка и иного дохода. Но мужчина не исполнил судебный приказ и не оплачивал алименты, в результате чего его задолженность составила 2 075 862 тенге.

В ходе судебного разбирательства местный житель признал свою вину, и постановлением суда он был подвергнут административному аресту сроком на трое суток.

Напомним, ранее жителю Уланского района Восточно-Казахстанской области заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына.

Жителю Усть-Каменогорска заменили ограничение свободы на лишение за неуплату алиментов двум детям. Он задолжал несколько миллионов тенге.

Также в Алматы полицейские задержали за рулем авто мужчину, которого лишили водительских прав за неуплату алиментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048853-bolee-2-mln-tenge-alimentov-zadolzhal-troim-detyam-zhitel-atyrau/

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