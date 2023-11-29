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Криминальные разборки и вымогательства: семь человек задержали в Павлодарской области

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Задержание подозреваемых
Задержание. Фото: polisia.kz

Полицейские в Павлодарской области задержали предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся, по версии следствия, криминальными разборками и вымогательством, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД РК Polisia.kz, в преступную группу входили молодые люди от 25 до 35 лет.

Сейчас полиция установила причастность фигурантов к пяти фактам вымогательств. Помимо этого правоохранители проверяют причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.

Во время обысков у подозреваемых изъяли пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также гранату РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.

"Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Таразе задержали двоих человек, которых подозревают в вымогательстве денег у подростка.

Позже в Талдыкоргане задержали еще двоих человек. Их подозревают в вымогательстве у мужчины 4 миллионов тенге. Задержание подозреваемых сняли на камеру.

В прошлую пятницу сообщалось, что полицейские Алматинской области задержали мужчину, которого ранее объявили в розыск по подозрению в вымогательстве.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048107-kriminalnye-razborki-i-vymogatelstva-sem-chelovek-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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