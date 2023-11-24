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Объявленного в розыск подозреваемого в вымогательстве задержали в городе Қонаев (видео)

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Алматинской области задержали мужчину, которого ранее объявили в розыск по подозрению в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, гражданин К. 1991 года рождения был задержан 4 ноября сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом ДП Алматинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в городе Қонаев.

Отмечается, что мужчина числился в межгосударственном розыске по подозрению в вымогательстве. Розыск инициировал ДП Жамбылской области.

"Подозреваемый является активным приверженцем религиозного течения салафитского толка. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор", - говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории области.

Иная информация в рамках ст.201 УК РК не подлежит разглашению.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047567-obyavlennogo-v-rozysk-podozrevaemogo-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-gorode-qonaev-video/

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