"Из травы варит кашу": расследование начали в отношении жителя Костанайской области

У жителя Костанайской области изъято вещество, из которой, как рассказал сам 63-летний мужчина, он варил кашу. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"У мужчины в доме в ходе ОПМ "Правопорядок" в коробке полицейскими обнаружена россыпь вещества растительного происхождения, весом более 500 гр. Мужчина рассказал, что из этой травы варит кашу, которая “полезна для здоровья". Полицейские направили вещество на экспертизу", - сообщается в Telegram-канале МВД.

По данному факту досудебное расследование, предусмотренное ст. 296 УК РК.

Всего с начала года сотрудниками полиции Костанайской области из незаконного оборота изъято более 480 кг различных наркотических веществ.

Ранее мы рассказывали о клумбах с коноплей в Петропавловске, которые удивили горожан. Как оказалось, семена данного растения попали в землю случайно.

В июле этого года у 62-летнего мужчины в Карагандинской области нашли более 7 тыс. кустов конопли. Сотрудники полиции изъяли 7291 куст этого растения, а также в подсобных помещениях на территории того же частного дома изъяли шесть мешков и две бутылки с веществом зеленого цвета, похожего на высушенную марихуану.

Стоит отметить, что МВД ежегодно выявляет более 30 тонн наркотиков, в основном это конопля.

В ведомстве рассказали, что изъятые наркотики сразу же направляются на экспертизу. Для этого от каждой их партии отбирается образец, равный особо крупному размеру этого наркотика.

Он приобщается к уголовному делу и сдается в камеру вещественных доказательств. Оставшиеся наркотики уничтожаются комиссионно с участием сотрудников полиции, прокуратуры и органов здравоохранения с обязательной фото- и видеофиксацией.

Наказание за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта

Согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.