Клумбы с коноплей в Петропавловске удивили горожан

Клумба с коноплей. Фото: pkzsk.info

Жители Петропавловска были удивлены тем, что на клумбах в городе растет конопля. Выяснилось, что семена данного растения, попали в землю случайно.

Горожане поделились кадрами с коноплей, которая прорастает в клумбах Петропавловска, пишет "Петропавловск news". Жители удивлены, ведь за произрастание именно этого растения на земельном участке грозит ответственность.

Однако выяснилось, что эта конопля не относится к запрещенным растениям - ситуацию корреспондентам прояснил руководитель ботанического сада Артур Рязапов.

"Это техническая конопля, семена которой вместе с землей попали в клумбы. Это растение не является наркотическим. Отличительными признаками являются узкие листья и маленький рост. У наркотической конопли листья мясистые, широкие. В царской России и в первые годы советской власти коноплю выращивали, как пшеницу, в полях", - пояснил он.

Специалист отметил, что ранее коноплю широко использовали для получения волокна и масла семян.

Конопляное волокно, например, служило для производства канатов, веревок, сетей и прочего.

А масло семян этого растения относится к легковысыхающим и используется в пищевых целях как диетический продукт, а также для изготовления красок и олифы.

Тем не менее корреспонденты отметили, что в Казахстане существует статья КоАП РК "Непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли".

Согласно положениям данной статьи, непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли на посевах сельскохозяйственных культур, в садах, виноградниках, питомниках и парках, на обочинах полей, оросительной и ирригационно-мелиоративных сетей, на полосах отчуждения шоссейных и железных дорог, на территории организаций, на земельных участках жителей городов, поселков и других населенных пунктов, а также на землях государственного лесного и водного фондов, государственного запаса и закрепленных за организациями после предписания влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023236-klumby-s-konopley-v-petropavlovske-udivili-gorozhan/