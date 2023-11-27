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Мэра города задержали по подозрению в рейдерстве и связях с ОПГ в Кыргызстане

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Задержанный мужчина
Фото задержанного: kaktus media/ГКНБ КР

Мэр города Токтогул в Кыргызстане задержан по подозрению в рейдерском захвате месторождения и связи с ОПГ, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

Как отметили в ведомстве, в ходе работы по выявлению и пресечению возможных преступных связей сотрудников государственных органов с членами ОПГ установлен факт организации рейдерского захвата месторождения кварца в Токтогульском районе.

Предполагается, что его осуществил глава города совместно с членами ОПГ.

"В 2022 году Т.Э.А., будучи главой айыл окмоту, предложил владельцу месторождения вести совместную добычу и реализацию кварца. Получив отказ, он привлек неизвестных лиц, в том числе И.Б.А., который представился "смотрящим" за Токтогулом от ОПГ Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз. Путем применения физической силы, а также угроз в адрес членов семьи они вынудили частного предпринимателя передать им 50 процентов доли предприятия, оформив ее на сына Т.Э.А", - заявили в ГКНБ по данному поводу.

В госкомитете также сообщили, что на месторождении незаконно дорбывался кварц, а доходы от этой деятельности мэр города делил с так называемым "смотрящим".

В ведомств етакже добавили. что добыча велась с нарушениями экологических и технических требований. Подсчитан ущерб, нанесенный государству, сумма составила свыше 74 млн сомов (свыше 384 млн тенге).

Мэр Токтогула, его сын и человек, который называл себя "смотрящим", задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Борьба с ОПГ в Кыргызстане

В начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

Также после смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Еще за связь с Кольбаевым были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана. Позже также сообщили, что более 200 чиновников в Кыргызстане были уволены за связи с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и Райымбеком Матраимовым, а также коррупцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047757-mera-goroda-zaderzhali-po-podozreniyu-v-reyderstve-i-svyazyah-s-opg-v-kyrgyzstane/

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