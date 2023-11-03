Более 200 чиновников уволили в Кыргызстане за связи с ОПГ и коррупцию

Более 200 чиновников в Кыргызстане были уволены за связи с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и Райымбеком Матраимовым, а также коррупцию, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что за связь с ОПГ и коррупцию из госорганов были уволены 202 чиновника.

По его данным, пока что в стране выявили 92 сотрудника госорганов, связанных с Райымбеком Матраимовым, а также 60 работников – с Камчи Кольбаевым. Помимо этого, еще 50 сотрудников Таможенной службы уличают в связях с ОПГ.

"Никогда члены ОПГ не должны становиться депутатами, сотрудниками государственных органов и работниками министерств и ведомств. Райымбек Матраимов должен ездить на "Матизе", его клан и преступные доходы не должны мешать развитию государства. Они не имеют права вмешиваться во внутренние дела страны.

Их деньги были задействованы на выборах и в других разных государственных делах. Некоторые сотрудники ГКНБ были причастны к этому", — заявил Ташиев.

Добавим, что Райымбек Матраимов, как пишет 24.kg, занимал пост зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана. В октябре 2020 года, после смены власти, в его отношении возбудили уголовное дело по факту коррупции на таможне. Отмечается, что общий ущерб, нанесенный Матраимовым только по одному уголовному делу, составил 2 миллиарда сомов (10,4 млрд тенге).

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

В середине октября гибель Кольбаева прокомментировал президент Садыр Жапаров.