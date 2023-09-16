Казахстанка через такси хотела передать мошенникам 3 млн тенге, но водитель проявил смекалку (видео)

В Костанайской области пенсионерка через такси отправила 3 млн тенге мошенникам, однако таксист быстро сообразил и передал информацию полицейским, об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

Как рассказали полицейские, 14 сентября в Лисаковске водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в Лисаковске и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.

"Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи. Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию", – рассказали в полиции.

Пенсионерка собиралась передать мошенникам 3 млн тенге через такси, которое ей вызвали сами злоумышленники.

Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке.

В настоящее время полицейские устанавливают личности мошенников, которые хотели обмануть старушку.

Подобные случаи мошенничества и обмана пенсионеров участились в Казахстане. Недавно по такой же схеме с "родственником, попавшим в ДТП", которому срочно нужна крупная сумма денег, обманули сразу троих казахстанцев. Встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные средства. В данном случае в Астане задержали предполагаемого дроппера – человека, который приходил за деньгами к пенсионерам.

Перед этим еще одного предполагаемого дроппера с крупной суммой денег так же задержали в столице – у молодого парня с собой были около 18 тыс. евро и 115 тыс. тенге. Его задержали при отправке денег через банкомат.

В начале августа так называемого дроппера задержали в ЗКО – он оказался уроженцем Москвы.