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"Угрожал физическим насилием": мужчину с судимостью заподозрили в вымогательстве в Кокшетау

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Момент задержания
Момент задержания. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Кокшетау стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 400 тыс. тенге. Задержанный был ранее неоднократно судим передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудникам полиции стало известно, что 39-летний горожанин требует у своего знакомого 400 тысяч тенге, а в случае отказа угрожает физическим насилием", – сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Оперативники УБОП задержали подозреваемого в вымогательстве 31 октября.

В полиции установили, что задержанный ранее неоднократно судим, несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы и нигде официально не работает.

"При личном обыске правоохранители изъяли у задержанного деньги, холодное оружие, а также вещество, предположительно, являющееся синтетическим наркотиком. Состав и вес запрещенного вещества определит экспертиза", – добавили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.

Отмечается, что на период расследования подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043870-ugrozhal-fizicheskim-nasiliem-muzhchinu-s-sudimostyu-zapodozrili-v-vymogatelstve-v-kokshetau/

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