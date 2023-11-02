"Угрожал физическим насилием": мужчину с судимостью заподозрили в вымогательстве в Кокшетау
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В Кокшетау стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 400 тыс. тенге. Задержанный был ранее неоднократно судим передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сотрудникам полиции стало известно, что 39-летний горожанин требует у своего знакомого 400 тысяч тенге, а в случае отказа угрожает физическим насилием", – сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.
Оперативники УБОП задержали подозреваемого в вымогательстве 31 октября.
В полиции установили, что задержанный ранее неоднократно судим, несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы и нигде официально не работает.
"При личном обыске правоохранители изъяли у задержанного деньги, холодное оружие, а также вещество, предположительно, являющееся синтетическим наркотиком. Состав и вес запрещенного вещества определит экспертиза", – добавили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.
Отмечается, что на период расследования подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:
- с применением насилия;
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043870-ugrozhal-fizicheskim-nasiliem-muzhchinu-s-sudimostyu-zapodozrili-v-vymogatelstve-v-kokshetau/