"Угрожал физическим насилием": мужчину с судимостью заподозрили в вымогательстве в Кокшетау

В Кокшетау стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 400 тыс. тенге. Задержанный был ранее неоднократно судим передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудникам полиции стало известно, что 39-летний горожанин требует у своего знакомого 400 тысяч тенге, а в случае отказа угрожает физическим насилием", – сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Оперативники УБОП задержали подозреваемого в вымогательстве 31 октября.

В полиции установили, что задержанный ранее неоднократно судим, несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы и нигде официально не работает.

"При личном обыске правоохранители изъяли у задержанного деньги, холодное оружие, а также вещество, предположительно, являющееся синтетическим наркотиком. Состав и вес запрещенного вещества определит экспертиза", – добавили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.

Отмечается, что на период расследования подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.