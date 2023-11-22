Стихийную парковку у автовокзала "Саяхат" ликвидировали в Алматы

Полицейские Алматы провели проверку нарушений правил парковки водителями южной столицы и ликвидировали стихийную парковку, которая образовалась у автовокзала "Саяхат", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный портал МВД Polisia.kz, сейчас в Алматы уплотнены маршруты патрулирования. Кроме того, к патрулированию привлечены общественные помощники полиции.

"Это большая проблема для самого крупного мегаполиса нашей страны. Мы должны решить ее общими усилиями.

Уверен, это будет несложно. Каждый из нас ежедневно становится очевидцем правонарушений. Мы призываем не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом на пульт 102 или посредством информационно-коммуникационных систем.

Меры в отношении правонарушителей будут приняты незамедлительно. Ежедневно мы получаем десятки сигналов о правонарушениях", – рассказал первый заместитель начальника УП Жетысуского района Дулат Жангабылов.

В полиции призвали граждан активизироваться ради общей цели. В МВД отмечают, что рейды помогают стабилизировать обстановку на дорогах города. Они также приводят к снижению аварийности и воспитанию дисциплины водителей.

Алматинцам напомнили, что в случае если владелец не будет находиться в авто во время выявления факта неправильной парковки, машина будет транспортирована на штрафстоянку с помощью эвакуаторов.

Напомним, летом стало известно, что в Алматы собираются ввести дифференцированный тариф за парковку.

Позже в акимате Алматы объяснили, как будут работать платные парковки.

В сентябре было объявлено, что парковку за 170 млн тенге хотят построить возле Ботанического сада в Алматы.

Напомним, автовокзал "Саяхат", как сообщается на портале Archcode.kz, был открыт в 1967 году и обслуживал маршруты, связывавшие город с райцентрами к востоку от Алматы.

В 2008 году было снесено историческое здание автовокзала Саяхат, на его месте планировали построить новый современный транспортный комплекс.

В 2018 году ДЧС Алматы признал автовокзал небезопасным местом, тогда же начался снос незаконного рынка возле "Саяхата".

В феврале стало известно, что на месте автовокзала может появиться жилой комплекс.