Жилой комплекс может появиться на месте автовокзала "Саяхат"

Территория возле автовокзала "Саяхат". Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На месте автовокзала "Саяхат" в Алматы могут построить жилой комплекс с подземным паркингом. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате города.

"По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, собственником участка по проспекту Суюнбая, 15, является ТОО "Sayahat Realty" на основании договора купли-продажи земельного участка от 01.10.2018.

В настоящее время участок огорожен, строительно-монтажные работы не ведутся. Полный пакет предпроектной документации отсутствует", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Там добавили, что целевым назначением земельного участка является многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и подземным паркингом.

Напомним, автовокзал "Саяхат", как сообщается на портале Archcode.kz, был открыт в 1967 году и обслуживал маршруты, связывавшие город с райцентрами к востоку от Алматы.

В 2008 году было снесено историческое здание автовокзала Саяхат, на его месте планировали построить новый современный транспортный комплекс.

В 2018 году ДЧС Алматы признал автовокзал небезопасным местом, тогда же начался снос незаконного рынка возле "Саяхата".

Несколько лет назад мы писали о том, что алматинцы жаловались на скопления таксистов возле этого места.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009613-zhiloy-kompleks-mozhet-poyavitsya-na-meste-avtovokzala-sayahat/