Парковку за 170 млн тенге хотят построить возле Ботанического сада в Алматы

Парковку построят возле Ботанического сада в Алматы. Лот на строительство стоянки появился на портале госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Заказчиком является Управление городской мобильности Алматы. Сумма лота составляет 170 659 723 тенге. Отметим, что прием заявок закончится уже 20 сентября.

"Согласно задания, на проектирование рабочим проектом предусматривается строительство открытой плоскостной автостоянки на 150 стояночных мест со стороны южного входа в Ботанический сад.

Необходимость строительства автомобильной парковки со стороны южного входа в Ботанический сад возникла в связи с недостатком парковочных мест для посетителей сада. Назначение – обеспечение сохранности и защита легковых автомобилей сотрудников и посетителей Ботанического сада", – говорится в документах, представленных на сайте госзакупок.

Парковка. Эскиз: goszakup.gov.kz

Кроме того, на стоянке будут выделены места для велопарковки.

Также в документе говорится о том, что под вырубку из-за строительства попадают четыре дерева. Еще пять деревьев и четыре кустарника будут пересажены.

"Необходимо провести мероприятия по компенсационному восстановлению деревьев путем посадки 40 саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом. После строительства будет производиться озеленение территории. Общая продолжительность строительства составляет четыре месяца", – говорится в документации.

Парковка. Эскиз: goszakup.gov.kz

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ботанический сад Алматы вернулись лебеди.