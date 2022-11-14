Дархан Нурекешов. Фото: ДУИС по Костанайской области

Назначен новый начальник колонии "Черный беркут". Им стал майор юстиции Дархан Нурекешов. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Серикович был назначен на должность начальника РГУ "Учреждение №39" приказом председателя КУИС МВД РК, генерал-майора юстиции Жаната Ешмагамбетова.

Нового руководителя личному составу представил заместитель начальника ДУИС по Костанайской области Канат Есенов. Он пожелал ему терпения и успехов в нелегком деле.

Дархан Нурекешов в 2010 году окончил Костанайскую Академию КУИС МЮ РК.

В органах внутренних дел служит с сентября 2006 года. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника по воспитательной работе РГУ "Учреждение №41" КУИС МВД РК.

Колония "Черный беркут" находится в 25 км от Житикары. Здесь отбывают наказание особо опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997071-naznachen-novyy-nachalnik-kolonii-chernyy-berkut/