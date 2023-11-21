Кредит на 4,5 млн тенге незаконно оформили на пенсионера в Талдыкоргане

В Талдыкоргане в отношении мужчины проводится расследование. В результате махинаций пенсионер лишился 4,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечается на медиапортале МВД, ранее в соцсетях был размещен видеоролик с мужчиной, которого автор видео обвинял в мошенничестве. Герой ролика был доставлен в полицию и в отношении него инициировано уголовное расследование по ст.190 ч.3 УК РК “Мошенничество”.

Расследование проводится по заявлению 66-летнего местного жителя, попавшегося на уловки подозреваемого. Пожилой мужчина утверждает, что лишился 4,5 млн тенге, когда передал молодому человеку свой телефон, которым последний воспользовался для оформления денежного кредита.

"На время расследования в отношении задержанного избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке, однако подозреваемый скрылся от органов следствия. В итоге объявленного в розыск мужчину задержали в Алматы, где поместили под стражу. На днях планируется его этапирование в Талдыкорган", – отмечается в сообщении медиапортала.

Задержанный, как оказалось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение и судебным решением был приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Акмолинской области осталась с кредитом на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка. По словам женщины, ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником банка, уточнив ее данные. Лже-сотрудница банка сообщила, что якобы на ее имя подано 4 заявки на кредит в сумме 15 млн тенге.

Преступница убедила женщину, что это мошенники и ей экстренно нужно провести определенные операции, чтобы отказаться от оформления кредитов. После чего потерпевшая скачала на телефон приложение удаленного доступа. Далее с потерпевшей "работал" сообщник преступницы, который с помощью данного приложения получил доступ к личным кабинетам женщины и оформил на нее онлайн-кредиты в разных банках. Общий ущерб составил 9 млн 114 тысяч тенге.

В ноябре мы также писали о том, что в Северо-Казахстанской области на гражданина с инвалидностью неизвестные оформили кредит почти на 280 тысяч тенге.

В сентябре стало известно о том, что в Казахстане планируют списывать микрокредиты, оформленные мошенниками.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицам, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно,-

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.